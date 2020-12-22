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Степанов: в Киеве госпитализировали медиков после нападения на них пьяного мужчины

Киев • УНН

 • 14336 просмотра

КИЕВ. 22 декабря. УНН. Медицинские работники экстренной медицинской помощи, на которых накануне во время вызова напал нетрезвый мужчина, находятся в больнице. В связи с такими инцидентами готовятся изменения в законодательство об усилении наказания за нападение на медицинских работников. Об этом во время брифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает корреспондент УНН.

Степанов: в Киеве госпитализировали медиков после нападения на них пьяного мужчины

"По данным центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф города Киева, 20 декабря вечером в Киеве в очередной раз на бригаду экстренной медицинской помощи во время совершения вызова было осуществлено нападение, пострадали две женщины: фельдшер 24 лет и медицинская сестра 63 лет. Это был пациент с подозрением на алкогольное опьянение, в состоянии агрессии избил их, силой вытолкнул фельдшера из машины, толкнул медсестру. В результате первая получила закрытый перелом левой голени со смещением, а вторая - закрытую травму левого коленного сустава. Оба медицинских работника госпитализированы в травматологическое отделение", - отметил он.

По его словам, по информации Национальной полиции, злоумышленника задержали, доставили в полицию.

"Им оказался 23-летний уроженец города Александрия Кировоградской области. Заведено, соответственно, уголовное дело за умышленное легкое телесное повреждение", - добавил он.

Министр отметил, что наказание по этому делу предусматривает штраф или общественные работы на определенный период времени.

"Мне кажется, что эти вещи полностью недопустимы. Врач не может отказаться от оказания медицинской помощи, медицинский работник не может отказаться от оказания медицинской помощи. Когда вызов, они едут, несмотря ни на что выполняют свой долг", - добавил Степанов.

Министр отметил, что, по его мнению, для медицинских работников в таких ситуациях должен быть предоставлен статус, который есть у журналистов или других служащих относительно выполнения своих обязанностей.

"Я считаю, что наказание за нападение на медицинских работников должно очень строго наказываться, и соответствующие изменения в законодательство уже разработаны, и есть в Верховной Раде. Очень рассчитываем на принятие этого законопроекта. Кроме того, Минздрав разработал изменения в соответствующие законы, и сейчас они проходят согласование с членами правительства, в котором будут предусмотрены при необходимости и относительно вызова медицинских работников сопровождение Национальной полиции для осуществления вызова и осуществления своей работы", - подытожил он.

Как ранее сообщалось в УНН, в столице злоумышленник вызвал врачей для оказания ему помощи, по его словам, неизвестный якобы распылил ему в лицо газ. Когда приехали медики и начали оказывать помощь пострадавшему в карете "скорой", мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, устроил с ними конфликт. В результате двое медиков получили телесные повреждения.

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