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Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
21:00 • 28183 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
20:50 • 43509 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

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"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
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Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

Эксклюзив
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3 марта, 07:14 • 192949 просмотра

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В Харьковской области напали на бригаду "скорой", есть пострадавшие

В Харьковской области напали на бригаду "скорой", есть пострадавшие

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 15 марта. УНН. В Валковском районе Харьковской области напали на бригаду экстренной скорой помощи на месте ее базирования, есть пострадавшие медики. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Харьковской области в Facebook.

ЧП произошло сегодня ночью в ППБ Травневое Валковского отделения ЭМП.

Цитата:

"Группой лиц было совершено хулиганское нападение на бригаду ЭМП, которая, в ожидании вызова, находилась на территории пункта. В результате нападения, сотрудники Центра получили телесные повреждения", - говорится в сообщении.

В настоящее время правоохранительными органами начата проверка ЧП.

Дополнение

В декабре в Киеве госпитализировали медиков после нападения на них пьяного мужчины.

После инцидента глава Минздрава Максим Степанов указывал, что наказание за нападение на медицинских работников должно очень строго наказываться, и соответствующие изменения в законодательство уже разработаны, и уже в Верховной Раде. Кроме того, Минздрав разработал изменения в соответствующие законы, которые были на согласовании с членами правительства, где предусмотрено при необходимости и по вызову медицинских работников сопровождение Национальной полиции для осуществления вызова и осуществления своей работы.

Украинские Национальные Новости

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