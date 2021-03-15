В Харьковской области напали на бригаду "скорой", есть пострадавшие
Киев • УНН
КИЕВ. 15 марта. УНН. В Валковском районе Харьковской области напали на бригаду экстренной скорой помощи на месте ее базирования, есть пострадавшие медики. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Харьковской области в Facebook.
ЧП произошло сегодня ночью в ППБ Травневое Валковского отделения ЭМП.
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"Группой лиц было совершено хулиганское нападение на бригаду ЭМП, которая, в ожидании вызова, находилась на территории пункта. В результате нападения, сотрудники Центра получили телесные повреждения", - говорится в сообщении.
В настоящее время правоохранительными органами начата проверка ЧП.
Дополнение
В декабре в Киеве госпитализировали медиков после нападения на них пьяного мужчины.
После инцидента глава Минздрава Максим Степанов указывал, что наказание за нападение на медицинских работников должно очень строго наказываться, и соответствующие изменения в законодательство уже разработаны, и уже в Верховной Раде. Кроме того, Минздрав разработал изменения в соответствующие законы, которые были на согласовании с членами правительства, где предусмотрено при необходимости и по вызову медицинских работников сопровождение Национальной полиции для осуществления вызова и осуществления своей работы.