В Харьковской области напали на бригаду "скорой", есть пострадавшие

ЧП произошло сегодня ночью в ППБ Травневое Валковского отделения ЭМП.

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"Группой лиц было совершено хулиганское нападение на бригаду ЭМП, которая, в ожидании вызова, находилась на территории пункта. В результате нападения, сотрудники Центра получили телесные повреждения", - говорится в сообщении.

В настоящее время правоохранительными органами начата проверка ЧП.

Дополнение

В декабре в Киеве госпитализировали медиков после нападения на них пьяного мужчины.

После инцидента глава Минздрава Максим Степанов указывал, что наказание за нападение на медицинских работников должно очень строго наказываться, и соответствующие изменения в законодательство уже разработаны, и уже в Верховной Раде. Кроме того, Минздрав разработал изменения в соответствующие законы, которые были на согласовании с членами правительства, где предусмотрено при необходимости и по вызову медицинских работников сопровождение Национальной полиции для осуществления вызова и осуществления своей работы.