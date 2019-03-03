В Харькове 16-летний юноша из ревности убил свою бывшую
Киев • УНН
КИЕВ. 3 марта. УНН. В Харькове милиция полиция 16-летнего юношу, подозреваемого в убийстве из ревности своей 14-летней знакомой. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации полиции Харьковской области.
Так, 2 марта в 19:03 в Холодногорский отдел полиции поступило сообщение от прохожего о том, что на улице Набережной лежит женщина со следами крови.
"Выездом на место происшествия следственно-оперативная группа обнаружила тело 14-летней харьковчанки с многочисленными ножевыми ранениями. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий работники полиции задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины 16-летнего парня, причастного к совершению преступления", - говорится в сообщении.
По данным полиции, между правонарушителем и погибшей ранее были отношения. Юноша назначил бывшей девушке встречу. Между ними возник кофликт из-за ее новых отношений. Он нанес девушке около 10 ударов ножом по различным частям тела, после чего забрал ее телефон и убежал. Парень скрывался у товарища дома.
По этому факту открыто уголовное производство по п. 4, 6 ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство) УК Украины. Злоумышленнику сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления. Ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.
Напомним, подросток ради денег убил бабушку и сжег ее дом.