У Харкові 16-річний юнак через ревнощі вбив свою колишню

Так, 2 березня о 19:03 до Холодногірського відділу поліції надійшло повідомлення від перехожого про те, що на вулиці Набережній лежить жінка зі слідами крові.

"Виїздом на місце події слідчо-оперативна група виявила тіло 14-річної харків’янки з численними ножовими пораненнями. В ході проведення оперативно-розшукових заходів працівники поліції затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України 16-річного хлопця, причетного до скоєння злочину", - йдеться в повідомленні.

За даними поліції, між правопорушником та загиблою раніше були стосунки. Юнак призначив колишній дівчині зустріч. Між ними виник кофлікт через її нові стосунки. Він завдав дівчині близько 10 ударів ножем по різних частинах тіла, після чого забрав її телефон і втік. Хлопець переховувався у товариша вдома.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за п. 4, 6 ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство) КК України. Зловмиснику повідомлено про підозру у скоєнні кримінального правопорушення. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, підліток заради грошей вбив бабусю та спалив її будинок.