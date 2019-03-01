Підліток заради грошей вбив бабусю та спалив її будинок

Зазначається, що в жовтні минулого року підліток із села Судилків поїхав до Шепетівки, де мешкала його двоюрідна бабуся. Зустрівшись із бабусею, він забив її каменем та забрав заощадження, які та зберігала під одягом.

Всього в жінки було 20 тис. грн і 5 тис. руб. заощаджень. Аби приховати сліди злочину, парубок підпалив будинок разом із тілом убитої бабусі, закрив двері на замки та зник.

В ході досудового розслідування правоохоронці зібрали достатню кількість доказів проти підлітка. Його судитимуть за умисне вбивство з корисливою метою та з метою приховування іншого злочину, а також за умисне знищення чужого майна шляхом підпалу.

Хлопцю загрожує до 15 років ув'язнення.

Як повідомляв УНН, у селі Бережинка Кропивницького району сімейна пара вбила чоловіка, оскільки запідозрило його у вбивстві літньої жінки.

Нагадаємо, торік в Україні зафіксували найменше вбивств за всю історію незалежності.