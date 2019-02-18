Торік в Україні зафіксували найменше убивств за всю історію незалежності

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КИЇВ. 18 лютого. УНН. В Україні минулого року було скоєно півтори тисячі вбивств, що є найнижчим показником за роки незалежності. Про це заявив голова Національної поліції України Сергій Князєв під час координаційної наради в Києві, передає кореспондент УНН.

"З 1993 по 2003 роки щорічно реєструвалось понад 4 тис. вбивств у нас в державі. У той же час останні три роки поспіль кількість цих убивств є найнижчою за роки незалежності із мінімальним показником у минулому році – півтори тисячі таких злочинів. Не забуваємо, що в нас у країні іде війна", - зазначив Князєв.

За його словами, також зростає і показник розкриття тяжких злочинів – за минулий рік винні у вбивстві особи установлені в 93% справ, по тяжких тілесних ушкодженнях – 94%.

При цьому він додав, що такі протиправні діяння є "лакмусовим папірцем" злочинності, оскільки майже не підлягають укриттю.

Нагадаємо, у 2018 році в Україні було скоєно 463,3 тисячі злочинів – проти майже півмільйона кримінальних правопорушень, вчинених у 2017 році.

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