Торік в Україні зафіксували найменше убивств за всю історію незалежності

"З 1993 по 2003 роки щорічно реєструвалось понад 4 тис. вбивств у нас в державі. У той же час останні три роки поспіль кількість цих убивств є найнижчою за роки незалежності із мінімальним показником у минулому році – півтори тисячі таких злочинів. Не забуваємо, що в нас у країні іде війна", - зазначив Князєв.

За його словами, також зростає і показник розкриття тяжких злочинів – за минулий рік винні у вбивстві особи установлені в 93% справ, по тяжких тілесних ушкодженнях – 94%.

При цьому він додав, що такі протиправні діяння є "лакмусовим папірцем" злочинності, оскільки майже не підлягають укриттю.

Нагадаємо, у 2018 році в Україні було скоєно 463,3 тисячі злочинів – проти майже півмільйона кримінальних правопорушень, вчинених у 2017 році.