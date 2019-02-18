В прошлом году в Украине зафиксировали меньше убийств за всю историю независимости

"С 1993 по 2003 годы ежегодно регистрировалось более 4 тыс. убийств у нас в стране. В то же время последние три года подряд количество этих убийств является самым низким за годы независимости с минимальным показателем в прошлом году - полторы тысячи таких преступлений. Не забываем, что у нас в стране идет война", - отметил Князев.

По его словам, также растет и показатель раскрываемости тяжких преступлений - за прошлый год виновные в убийстве лица установлены в 93% дел, по тяжким телесным повреждениям - 94%.

При этом он добавил, что такие противоправные деяния являются "лакмусовой бумажкой" преступности, поскольку почти не подлежат сокрытию.

Напомним, в 2018 году в Украине было совершено 463,3 тысячи преступлений - против почти полмиллиона уголовных преступлений, совершенных в 2017 году.