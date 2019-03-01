Подросток ради денег убил бабушку и сжег ее дом
Киев • УНН
КИЕВ. 1 марта. УНН. В Хмельницкой области будут судить 17-летнего юношу, который убил собственную двоюродную бабушку, забрал ее сбережения и сжег дом, чтобы скрыть следы преступления. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу областной прокуратуры.
Отмечается, что в октябре прошлого года подросток из села Судилков поехал в Шепетовку, где жила его двоюродная бабушка. Встретившись с бабушкой, он забил ее камнем и забрал сбережения, которые та хранила под одеждой.
Всего у женщины было 20 тыс. грн и 5 тыс. руб. сбережений. Чтобы скрыть следы преступления, парень поджег дом вместе с телом убитой бабушки, закрыл дверь на замки и исчез.
В ходе досудебного расследования правоохранители собрали достаточное количество доказательств против подростка. Его будут судить за умышленное убийство с корыстной целью и с целью сокрытия другого преступления, а также за умышленное уничтожение чужого имущества путем поджога.
Парню грозит до 15 лет заключения.
Как сообщал УНН, в селе Бережинка Кропивницкого района семейная пара убила мужа, поскольку заподозрила его в убийстве пожилой женщины.
Напомним, в прошлом году в Украине зафиксировали меньше убийств за всю историю независимости.