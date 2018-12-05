В харьковском ТЦ изъяли шубы на миллионы гривен
Киев • УНН
КИЕВ. 5 декабря. УНН. Во время обысков в ТРЦ "Барабашово" в Харькове по делу о поставках меховых изделий за "серой схеме" изъяли более 300 шуб на более 2 млн гривен. Об этом сообщила пресс-служба Восточного регионального управления Госпогранслужбы, передает УНН.
Так, обыски проводились вчера, 4 декабря, в рамках уголовного производства по ст. 212 УК Украины – уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей).
"Основаниями стали данные, свидетельствующие о причастности отдельных лиц к организации контрабандного канала поступлений в Украину (по так называемой "серой схеме" путем международных почтовых пересылок) и дальнейшей реализации в Украине драгоценного одежды из натурального меха", – говорится в сообщении.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Стало известно, что изъяли у житомирских священников во время обысков
По результатам обысков по месту жительства членов преступной группировки и местом распространения указанной продукции на ТРЦ "Барабашово" в Харькове было изъято более 300 единиц меховых изделий на общую сумму 2 млн 230 тысяч гривен. Также наличные в эквиваленте более 100 тысяч гривен, банковские карточки, документацию, подтверждающую характер преступных действий.
"Продолжаются следственно-оперативные мероприятия, устанавливается полный круг лиц, причастных к ввозу и реализации указанной продукции, в том числе и среди ответственных должностных лиц", – добавили в региональном управлении.
Напомним, во время проверки одного из вагонов московского поезда в межпотолочном пространстве нашли 15 меховых изделий из лисиц и песцов.