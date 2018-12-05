У харківському ТЦ вилучили шуби на мільйони гривень
Київ • УНН
КИЇВ. 5 грудня. УНН. Під час обшуків у ТРЦ "Барабашово" у Харкові у справі про поставки хутряних виробів за "сірою схемою" вилучили понад 300 шуб на понад 2 млн гривень. Про це повідомила прес-служба Східного регіонального управління Держприкордонслужби, передає УНН.
Так, обшуки проводилися вчора, 4 грудня, в рамках кримінального провадження за ст. 212 КК України – ухилення від сплати податків, зборів (обов’язкових платежів).
"Підставами стали дані, які свідчили про причетність окремих осіб до організації контрабандного каналу надходжень до України (за так званою "сірою схемою" шляхом міжнародних поштових пересилань) та подальшої реалізації в Україні коштовного одягу з натурального хутра", – йдеться в повідомленні.
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За результатами обшуків за місцем проживання членів злочинного угруповання та місцем розповсюдження вказаної продукції на ТРЦ "Барабашово" у Харкові було вилучено понад 300 одиниць хутряних виробів на загальну суму 2 млн 230 тисяч гривень. Також готівку в еквіваленті понад 100 тисяч гривень, банківські картки, документацію, яка підтверджує характер злочинних дій.
"Тривають подальші слідчо-оперативні заходи, встановлюється повне коло осіб, причетних до ввезення та реалізації вказаної продукції, в тому числі й серед відповідальних посадовців", – додали у регіональному управлінні.
Нагадаємо, під час перевірки одного з вагонів московського потяга в міжстельовому просторі знайшли 15 хутряних виробів з лисиць та песців.