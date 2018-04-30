В Харьковской области пьяный водитель врезался в грузовик

"Дорожно-транспортное происшествие произошло 29 апреля около 18:35 на автодороге Харьков-Симферополь возле Краснограда. По предварительной информации, 51-летний водитель автомобиля Renault не придерживался безопасной скорости движения и допустил столкновение с автомобилем ГАЗ-53", - говорится в сообщении.

В результате аварии 56-летняя пассажирка легковушки погибла на месте. Водитель Renault с травмами головы, в состоянии алкогольного опьянения был доставлен в больницу, однако от госпитализации он отказался. Его задержали, сейчас он находится в изоляторе временного содержания.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами, если они повлекли смерть потерпевшего) УК Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 8 лет.

Напомним, в Закарпатской области столкнулись автомобиль и мотоцикл, в результате чего погиб один человек, а в больницу попали три человека, среди которых маленький ребенок.