У Харківській області п'яний водій врізався у вантажівку
Київ • УНН
КИЇВ. 30 квітня. УНН. На трасі Харків-Сімферополь сталася ДТП за участі двох автомобілів, внаслідок якої загинула 56-річна жінка. Про це повідомив відділ комунікації поліції Харківської області, передає УНН.
"Дорожньо-транспортна пригода сталася 29 квітня близько 18:35 на автошляху Харків-Сімферополь неподалік Краснограду. За попередньою інформацією, 51-річний водій автомобіля Renault не дотримався безпечної швидкості руху та допустив зіткнення з автомобілем ГАЗ-53", – йдеться в повідомленні.
Внаслідок аварії 56-річна пасажирка легковика загинула на місці. Водій Renault із травмами голови, у стані алкогольного сп’яніння був доставлений до лікарні, однак від госпіталізації він відмовився. Його затримал, наразі він перебуває в ізоляторі тимчасового тримання.
За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, якщо вони спричинили смерть потерпілого) КК України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 8 років.
Нагадаємо, у Закарпатській області зіштовхнулися автомобіль та мотоцикл, внаслідок чого загинула одна людина, а у лікарню потрапили троє людей, серед яких маленька дитина.