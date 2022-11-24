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В Харьков и область свет вернули на 70% - глава ОВА

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КИЕВ. 24 ноября. УНН. Харьков и Харьковскую область заживили электроэнергией почти на 70%, еще 450 тыс. жителей региона до сих пор без света. Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в четверг, 24 ноября, в Telegram, пишет УНН.

Цитата

"В Харьковской области и Харькове уже заживили электроэнергией почти 70% потребителей", - сообщил Синегубов.

Детали

Чиновник напомнил, что "вчера вся область из-за терроризма оккупантов осталась без света".

"Благодаря нашим энергетикам уже в полночь подали напряжение на объекты критической инфраструктуры Харьковской области, а также к подстанциям Харьковского, Лозовского и Чугуевского районов. К 10 утра были заживлены очистные и тепловые сети. Позже - метро, ​​трамвайно-троллейбусное управление и часть абонентов города Харьков», - рассказал глава ОВА.

По его словам, "еще около 150 тысяч потребителей в городе Харьков остаются без света, а в области – почти 300 тысяч жителей".

Однако, подчеркнул он, процесс восстановления продолжается непрерывно.

Дополнение

24 ноября после 14 часов стало известно, что электроэнергию подали во все области Украины, после очередной атаки врага на энергосистему.

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