У Харків та область світло повернули на 70% - голова ОВА
Київ • УНН
КИЇВ. 24 листопада. УНН. Харків та Харківську область заживили електроенергією на майже 70%, ще 450 тис. жителів регіону досі без світла. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у четвер, 24 листопада, у Telegram, пише УНН.
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"У Харківській області та в Харкові вже заживили електроенергією майже 70% споживачів", - повідомив Синєгубов.
Деталі
Посадовець нагадав, що "вчора вся область через тероризм окупантів залишилася без світла".
"Завдяки нашим енергетикам уже опівночі подали напругу на об’єкти критичної інфраструктури Харківщини, а також до підстанцій Харківського, Лозівського та Чугуївського районів. До 10 ранку були заживлені очисні та теплові мережі. Згодом - метро, трамвайно-тролейбусне управління й частину абонентів міста Харків", - розповів голова ОВА.
З його слів, "ще близько 150 тисяч споживачів у місті Харків залишаються без світла, а в області – майже 300 тисяч жителів".
Однак, наголосив він, процес відновлення триває безперервно.
Доповнення
24 листопада після 14 години стало відомо, що електроенергію подали до всіх областей України, після чергової атаки ворога на енергосистему.