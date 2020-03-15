В Казахстане ввели чрезвычайное положение из-за коронавируса
Киев • УНН
КИЕВ. 15 марта. УНН. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о введении чрезвычайного положения из-за распространения коронавируса до 15 апреля. Об этом сообщает УНН со ссылкой на официальный сайт президента республики Казахстан.
"В связи с объявлением ВОЗ по новому коронавирусу COVID-19, в целях мер защиты жизни и здоровья граждан, ввести с соответствием с законодательством Республики Казахстан на всей территории Республики Казахстан чрезвычайное положение на период с 08:00 16 марта до 07:00 15 апреля 2020", - говорится в тексте указа.
Напомним, правоохранительные органы Казахстана подвергли административному аресту на 10 суток пранкера, который изображал больного коронавирусом и кашлял в метро Алма-Аты, а затем разместил видео об этом в Instagram.