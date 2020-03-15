У Казахстані запровадили надзвичайний стан через коронавірус
Київ • УНН
КИЇВ. 15 березня. УНН. Президент Казахстану Касым-Жомарт Токаев підписав указ про введення надзвичайного стану через розповсюдження коронавірусу до 15 квітня. Про це повідомляє УНН із посиланням на офіційний сайт президента республіки Казахстан.
"У зв'язку з оголошенням ВООЗ щодо нового коронавірусу COVID-19, в цілях заходів захисту життя і здоров'я громадян, ввести з відповідністю до законодавства Республіки Казахстан на всій території Республіки Казахстан надзвичайний стан на період з 08:00 16 березня до 07:00 15 квітня 2020 року", - йдеться у тексті указу.
Нагадаємо, правоохоронні органи Казахстану піддали адміністративному арешту на 10 діб пранкера, який зображав хворого на коронавірус та кашляв у метро Алма-Ати, а потім розмістив відео про це в Instagram.