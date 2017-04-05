В Казахстане на протяжении месяца производят более миллиона литров коньяка

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 79059 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 111542 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 169824 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 124903 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 121955 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 115295 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 106174 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107383 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103829 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 160379 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Казахстане на протяжении месяца производят более миллиона литров коньяка

В Казахстане на протяжении месяца производят более миллиона литров коньяка

Киев  •  УНН

 • 14092 просмотра

КИЕВ. 5 апреля. УНН. В Казахстане в три раза нарастили объемы производства коньяка. Об этом сообщило Агентство Республики Казахстан по статистике, передает УНН.

Так, в феврале этого года выпуск коньяка увеличился до 1026,1 тыс. литров против 321,4 тыс. литров в январе текущего года.

При этом, по сравнению с февралем 2016 года производство коньяка увеличилось на 178,6%.

В январе-феврале производство коньяка составило 1347,5 тыс. литров.

Вместе с тем, в Украине в январе-феврале текущего года производство водки упало на четверть, а коньяка - наполовину. Пиво потеряло 6,2%.

Напомним, по словам генерального директора компании Eastern Beverage Trading Ольги Ивушкиной, рынок легального алкоголя в Украине шестой год подряд переживает период стагнации. Виной всему непродуманная налоговая политика государства.

Украинские Национальные Новости

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