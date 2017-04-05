В Казахстане на протяжении месяца производят более миллиона литров коньяка
Киев • УНН
КИЕВ. 5 апреля. УНН. В Казахстане в три раза нарастили объемы производства коньяка. Об этом сообщило Агентство Республики Казахстан по статистике, передает УНН.
Так, в феврале этого года выпуск коньяка увеличился до 1026,1 тыс. литров против 321,4 тыс. литров в январе текущего года.
При этом, по сравнению с февралем 2016 года производство коньяка увеличилось на 178,6%.
В январе-феврале производство коньяка составило 1347,5 тыс. литров.
Вместе с тем, в Украине в январе-феврале текущего года производство водки упало на четверть, а коньяка - наполовину. Пиво потеряло 6,2%.
Напомним, по словам генерального директора компании Eastern Beverage Trading Ольги Ивушкиной, рынок легального алкоголя в Украине шестой год подряд переживает период стагнации. Виной всему непродуманная налоговая политика государства.