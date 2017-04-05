У Казахстані протягом місяця виробляють понад мільйон літрів коньяку
Київ • УНН
КИЇВ. 5 квітня. УНН. У Казахстані утричі наростили обсяги виробництва коньяку. Про це повідомило Агентство Республіки Казахстан по статистиці, передає УНН.
Так, у лютому цього року випуск коньяку збільшився до 1026,1 тис. літрів проти 321,4 тис. літрів в січні поточного року.
При цьому, в порівнянні з лютим 2016 року виробництво коньяку збільшилася на 178,6%.
У січні-лютому виробництво коньяку становило 1347,5 тис. літрів.
Разом з тим, в Україні в січні-лютому поточного року виробництво горілки впало на чверть, а коньяку - наполовину. Пиво втратило 6,2%.
Нагадаємо, за словами генерального директора компанії Eastern Beverage Trading Ольги Івушкіної, ринок легального алкоголю в Україні шостий рік поспіль переживає період стагнації. Виною всьому непродумана податкова політика держави.