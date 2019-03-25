В Казахстане горит нефтяная скважина

Сообщается, что пожар на месторождении Каламкас, разработку которого сейчас ведет компания "Мангистаумунайгаз", начался сегодня в 4:40 утра - произошло самовозгорание грифона на аварийной скважине № 8237. Пламя охватило 900 квадратных метров, а его высота достигает 10 метров.



По информации руководства "Мангистаумунайгаз", для ликвидации возгорания привлечено 8 единиц спецтехники.



Отмечается, что комитет индустриального развития и промышленной безопасности Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан совместно с территориальным департаментом по Мангистауской области проводит расследование обстоятельств аварии на месторождении Каламкас.



Напомним, в Техасе горело хранилище с нефтепродуктами.