В Казахстане горит нефтяная скважина
Киев • УНН
КИЕВ. 25 марта. УНН. На западе Казахстана на нефтяном месторождении Каламкас горит скважина. Об этом сообщает УНН со ссылкой на издание EADaily.
Сообщается, что пожар на месторождении Каламкас, разработку которого сейчас ведет компания "Мангистаумунайгаз", начался сегодня в 4:40 утра - произошло самовозгорание грифона на аварийной скважине № 8237. Пламя охватило 900 квадратных метров, а его высота достигает 10 метров.
По информации руководства "Мангистаумунайгаз", для ликвидации возгорания привлечено 8 единиц спецтехники.
Отмечается, что комитет индустриального развития и промышленной безопасности Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан совместно с территориальным департаментом по Мангистауской области проводит расследование обстоятельств аварии на месторождении Каламкас.
Напомним, в Техасе горело хранилище с нефтепродуктами.