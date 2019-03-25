У Казахстані горить нафтова свердловина
Київ • УНН
КИЇВ. 25 березня. УНН. На заході Казахстану на нафтовому родовищі Каламкас горить свердловина. Про це повідомляє УНН з посиланням на видання EADaily.
Повідомляється, що пожежа на родовищі Каламкас, розробку якого наразі веде компанія "Мангистаумунайгаз", почалася сьогодні о 4:40 ранку – сталося самозаймання грифону на аварійній свердловині № 8237. Полум'я охопило 900 квадратних метрів, а його висота досягає 10 метрів.
За інформацією керівництва "Мангистаумунайгаз", для ліквідації загоряння залучено 8 одиниць спецтехніки.
Зазначається, що комітет індустріального розвитку та промислової безпеки Міністерства індустрії та інфраструктурного розвитку Республіки Казахстан спільно з територіальним департаментом по Мангістауської області проводить розслідування обставин аварії на родовищі Каламкас.
Нагадаємо, у Техасі горіло сховище з нафтопродуктами.