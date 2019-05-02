В Карпатах майский снег
Киев • УНН
КИЕВ. 2 мая. УНН. В Карпатах идет снег. Об этом УНН сообщили в Черногорском горном поисково-спасательном посту.
"По состоянию на 8:30, 02.05.2019 на г. Поп Иван Черногорский облачно, туман. Ветер западный, 10 м/с. Температура воздуха -2 ° С. Видимость до 20 м. Идет снег", - сообщили спасатели.
Как сообщал УНН, в апреле горы также засыпало снегом, тогда снежный покров местами достигал 127 сантиметров.
Напомним, в ближайшие двое суток в Украине пройдут дожди. Пройдут небольшие и умеренные дожди, местами с грозами.
Температура ночью 4-10° тепла, на юге до 12°; днем завтра 13-19°, 3-4 мая в Украине, кроме запада, 17-22°.