У Карпатах травневий сніг
Київ • УНН
КИЇВ. 2 травня. УНН. У Карпатах йде сніг. Про це УНН повідомили у Чорногірському гірському пошуково-рятувальному пості.
“Станом на 08:30, 02.05.2019 на г. Піп Іван Чорногірський хмарно, туман. Вітер західний, 10 м/с. Температура повітря −2°С. Видимість до 20 м. Падає сніг”, — повідомили рятувальники.
Як повідомляв УНН, у квітня гори також засипало снігом, тоді сніговий покрив подекуди сягав 127 сантиметрів.
Нагадаємо, у найближчі дві доби в Україні дощитиме. Пройдуть невеликі та помірні дощі, подекуди з грозами.
Температура вночі 4-10° тепла, на півдні до 12°; вдень завтра 13-19°, 3-4 травня в Україні, крім заходу, 17-22°.