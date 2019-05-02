В Карпатах существует опасность схода лавин

"По данным УкрГидрометцентра 2 мая в высокогорье Ивано-Франковской и восточной части Закарпатской областей сохраняется умеренная снеголавинная опасность (2 уровень)", - говорится в сообщении.

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Напомним, в ближайшие двое суток в Украине пройдут небольшие и умеренные дожди, местами с грозами.



