В Карпатах существует опасность схода лавин
Киев • УНН
КИЕВ. 2 мая. УНН. В высокогорье Ивано-Франковской и восточной части Закарпатской областей сохраняется умеренная снеголавинная опасность. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГСЧС Украины.
"По данным УкрГидрометцентра 2 мая в высокогорье Ивано-Франковской и восточной части Закарпатской областей сохраняется умеренная снеголавинная опасность (2 уровень)", - говорится в сообщении.
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Напомним, в ближайшие двое суток в Украине пройдут небольшие и умеренные дожди, местами с грозами.