У Карпатах існує небезпека сходження лавин
Київ • УНН
КИЇВ. 2 травня. УНН. У високогір’ї Івано-Франківської та східної частини Закарпатської областей зберігається помірна сніголавинна небезпека. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу ДСНС України.
“За даними УкрГідрометцентру, 2 травня у високогір’ї Івано-Франківської та східної частини Закарпатської областей зберігається помірна сніголавинна небезпека (2 рiвень)”, — йдеться у повідомленні.
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Нагадаємо, у найближчі дві доби в Україні пройдуть невеликі та помірні дощі, подекуди з грозами.