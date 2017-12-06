В Карибском море хотят продать остров за биткоины
Киев • УНН
КИЕВ. 6 декабря. УНН. Курортный остров площадью около 5,2 гектара под названием Bloody Bay в Карибском море выставлен на продажу за 600 биткоинов. Об этом сообщает The Telegraph, передает УНН.
Как отмечается, остров располагается в архипелаге Гренадины. За него предлагается заплатить 600 биткоинов, что по текущему курсу примерно соответствует 7,1 миллиона долларов.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Стали известны имена первых в мире биткоиновых миллиардеров
В объявлении о продаже значится, что цена в криптовалюте выставлена временно.
"Мы предоставляем новой валюте шанс найти место в традиции и истории старого мира", — написали составители объявления.
Курс биткоина превысил отметку 12,8 тыс. долларов.