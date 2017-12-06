У Карибському морі хочуть продати острів за біткоіни
Київ • УНН
КИЇВ. 6 грудня. УНН. Курортний острів площею близько 5,2 гектара під назвою Bloody Bay в Карибському морі виставлений на продаж за 600 біткоіни. Про це повідомляє The Telegraph, передає УНН.
Як зазначається, острів розташовується в архіпелазі Гренадіни. За нього пропонується заплатити 600 біткоінів, що за поточним курсом приблизно відповідає 7,1 мільйона доларів.
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В оголошенні про продаж значиться, що ціна в криптовалюті виставлена тимчасово.
"Ми надаємо новій валюті шанс знайти місце в традиції та історії стародавнього світу", - написали укладачі оголошення.
Курс біткоіну перевищив позначку 12,8 тис. доларів.