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В Канаде женщина 30 лет играла в лотерею с одной комбинацией цифр и наконец-то сорвала джекпот

В Канаде женщина 30 лет играла в лотерею с одной комбинацией цифр и наконец-то сорвала джекпот

Киев • УНН

 • 7635 просмотра

КИЕВ. 6 января. УНН. Жительница Канады, которая в течение 30 лет использовала одну и ту же комбинацию цифр в лотерее, сорвала джекпот размером 5,5 млн долл., сообщает УНН со ссылкой на ВВС.

Победительница Ольга Бено рассказала, что придумала победный набор чисел в мае 1989 года и регулярно использовали его до сих пор.

Десять лет назад ей поставили диагноз рак и она была вынуждена продать дом. Теперь на выигранные средства она планирует построить новый.

Свой выигрыш размером 5,5 млн долл. она разделит с еще одним победителем, который купил билет в западной части Канады.

В Украине также есть похожие лотерейные истории. Пенсионеры из села Сокиринцы Хмельницкой области, играли в "Лото - Забава" 14 лет. В июле 2016 они сорвали джекпот размером 3 млн грн.

Еще одна семья из Ровенской области шла к своему выигрышу 10 лет. Константин Алексеев из г. Здолбунов сорвал джекпот "Лото-Забавы" в размере 3 млн грн в ноябре 2016 года. Победитель рассказал, что уже более 10 лет ни один важный праздник его семья не отмечает без приобретения лотерейного билета.

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