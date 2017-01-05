В Канаде женщина 30 лет играла в лотерею с одной комбинацией цифр и наконец-то сорвала джекпот
Киев • УНН
КИЕВ. 6 января. УНН. Жительница Канады, которая в течение 30 лет использовала одну и ту же комбинацию цифр в лотерее, сорвала джекпот размером 5,5 млн долл., сообщает УНН со ссылкой на ВВС.
Победительница Ольга Бено рассказала, что придумала победный набор чисел в мае 1989 года и регулярно использовали его до сих пор.
Десять лет назад ей поставили диагноз рак и она была вынуждена продать дом. Теперь на выигранные средства она планирует построить новый.
Свой выигрыш размером 5,5 млн долл. она разделит с еще одним победителем, который купил билет в западной части Канады.
В Украине также есть похожие лотерейные истории. Пенсионеры из села Сокиринцы Хмельницкой области, играли в "Лото - Забава" 14 лет. В июле 2016 они сорвали джекпот размером 3 млн грн.
Еще одна семья из Ровенской области шла к своему выигрышу 10 лет. Константин Алексеев из г. Здолбунов сорвал джекпот "Лото-Забавы" в размере 3 млн грн в ноябре 2016 года. Победитель рассказал, что уже более 10 лет ни один важный праздник его семья не отмечает без приобретения лотерейного билета.