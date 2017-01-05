У Канаді жінка 30 років грала в лотерею з однією комбінацією цифр і нарешті зірвала джекпот
Київ • УНН
КИЇВ. 6 січня. УНН. Мешканка Канади, яка протягом 30 років використовувала одну й ту ж комбінацію цифр у лотереї, зірвала джекпот розміром 5,5 млн дол., повідомляє УНН з посиланням на ВВС.
Переможниця Ольга Бено розповіла, що вигадала переможний набір чисел в травні 1989 року і регулярно використовували його до сих пір.
Десять років тому їй поставили діагноз рак і вона була змушена продати будинок. Тепер на виграні кошти вона планує збудувати новий.
Свій виграш розміром 5,5 млн дол. вона розділить із ще одним переможцем, який купив квиток у західній частині Канади.
В Україні також є схожі лотерейні історії. Пенсіонери з села Сокиринці, що на Хмельниччині, грали у “Лото — Забаву” 14 років. У липні 2016 року вони зірвали джеrпот розміром 3 млн грн.
Ще одна сім’я з Рівненської області йшла до свого виграшу 10 років. Костянтин Алєксєєв із м. Здолбунів зірвав джекпот “Лото-Забави” розміром у 3 млн грн у листопаді 2016 року. Переможець розповів, що вже понад 10 років жодне важливе свято його сім’я не відзначає без придбання лотерейного білета.