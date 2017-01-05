У Канаді жінка 30 років грала в лотерею з однією комбінацією цифр і нарешті зірвала джекпот

Переможниця Ольга Бено розповіла, що вигадала переможний набір чисел в травні 1989 року і регулярно використовували його до сих пір.

Десять років тому їй поставили діагноз рак і вона була змушена продати будинок. Тепер на виграні кошти вона планує збудувати новий.

Свій виграш розміром 5,5 млн дол. вона розділить із ще одним переможцем, який купив квиток у західній частині Канади.

В Україні також є схожі лотерейні історії. Пенсіонери з села Сокиринці, що на Хмельниччині, грали у “Лото — Забаву” 14 років. У липні 2016 року вони зірвали джеrпот розміром 3 млн грн.

Ще одна сім’я з Рівненської області йшла до свого виграшу 10 років. Костянтин Алєксєєв із м. Здолбунів зірвав джекпот “Лото-Забави” розміром у 3 млн грн у листопаді 2016 року. Переможець розповів, що вже понад 10 років жодне важливе свято його сім’я не відзначає без придбання лотерейного білета.