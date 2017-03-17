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В Канаде призвали международное сообщество оказывать давление на Москву

В Канаде призвали международное сообщество оказывать давление на Москву

Киев • УНН

 • 8730 просмотра

КИЕВ. 17 марта. УНН. Канада выразила свою обеспокоенность из-за нарушения прав человека в оккупированном Россией Крыму и призвала международное сообщество оказывать давление на Москву за ее агрессию в отношении Украины, передает УНН со ссылкой на Радио Свобода.

"С момента оккупации Крыма там совершаются нарушения прав человека, включая свободу выражения и ассоциаций", - говорится в заявлении канадского правительства, опубликованном 16 марта, к третьей годовщине так называемого "референдума" по Крыму.

"Канада решительно поддерживает людей в Украине. Международное сообщество вместе должно оказывать давление, включая экономические санкции, пока Россия не начнет уважать международное право и суверенитет Украины", - подчеркнули в Канаде.

Ранее министр иностранных дел Канады Христя Фриланд заявила о необходимости сохранения международного давления на Россию из-за незаконной аннексии Крыма.

Напомним, к третьей годовщине аннексии Крыма Европарламент в четверг принял резолюцию "Политические заключенные в тюрьмах России и ситуация в Крыму".

В документе евродепутаты отмечают, что решение РФ от 21 марта 2014 года "аннексировать Крым остается незаконным".

Как сообщал УНН, Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это "восстановлением исторической справедливости".

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