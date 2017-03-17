У Канаді закликали міжнародну спільноту тиснути на Москву
Київ • УНН
КИЇВ. 17 березня. УНН. Канада висловила своє занепокоєння через порушення прав людини в окупованому Росією Криму і закликала міжнародну спільноту тиснути на Москву через її агресію щодо України, передає УНН з посиланням на Радіо Свобода.
“З часу окупації Криму там чиняться порушення прав людини, включаючи свободу висловлювання і асоціацій,” — йдеться у заяві канадського уряду, опублікованій 16 березня, до третьої річниці так званого “референдуму” щодо Криму.
“Канада рішуче підтримує людей в Україні. Міжнародна спільнота разом мусить чинити тиск, включаючи економічні санкції, допоки Росія не почне поважати міжнародне право і суверенітет України,” — наголосили в Канаді.
Раніше, міністр закордонних справ Канади Христя Фріланд заявила про необхідність збереження міжнародного тиску на Росію через незаконну анексію Криму.
Нагадаємо, до третьої річниці анексії Криму Європарламент у четвер ухвалив резолюцію “Політичні в’язні у тюрмах Росії та ситуація у Криму”.
У документі євродепутати наголошують, що рішення РФ від 21 березня 2014 року “анексувати Крим залишається незаконним”.
Як повідомляв УНН, Верховна Рада України офіційно оголосила 20 лютого 2014 року початком тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією. 7 жовтня 2015 року президент України Петро Порошенко підписав відповідний закон. Міжнародні організації визнали окупацію та анексію Криму незаконними і засудили дії Росії. Країни Заходу запровадили низку економічних санкцій. Росія заперечує окупацію півострова і називає це “відновленням історичної справедливості”.