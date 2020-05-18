В Канаде разбился военный самолет
Киев • УНН
КИЕВ. 18 мая. УНН. В провинции Британская Колумбия на западе Канады разбился самолет пилотажной группы ВВС страны. Об этом сообщает УНН со ссылкой на страницу канадских ВВС в Twitter.
"Канадским королевским ВВС стало известно о том, что самолет канадских сил The Snowbirds потерпел крушение в окрестностях Камлупс, Британская Колумбия. Наша первоочередная задача сейчас — определить состояние личного состава и вспомогательного персонала аварийных служб", — говорится в сообщении.
Как сообщил телеканал Global News, в результате крушения погибла женщина, находившая в самолете. Пилоту удалось катапультироваться: он приземлился на крышу одного из домов.
Самолет разбился почти сразу после взлета.
По информации CBC, команда участвовала в туре "Операция "Вдохновение" в честь канадцев, помогающих в борьбе с распространением коронавируса.
Напомним, в Литве разбился самолет АН-2, погибли два человека.