У Канаді розбився військовий літак
Київ • УНН
КИЇВ. 18 травня. УНН. У провінції Британська Колумбія на заході Канади розбився літак пілотажної групи ВПС країни. Про це повідомляє УНН з посиланням на сторінку канадських ВПС в Twitter.
"Канадським королівським ВПС стало відомо про те, що літак канадських сил The Snowbirds зазнав аварії в околицях Камлупс, Британська Колумбія. Наша першочергова задача зараз - визначити стан особового складу і допоміжного персоналу аварійних служб", - йдеться в повідомленні.
Як повідомив телеканал Global News, в результаті аварії загинула жінка, яка знаходила в літаку. Пілоту вдалося катапультуватися: він приземлився на дах одного з будинків.
Літак розбився майже відразу після зльоту.
За інформацією CBC, команда брала участь в турі "Операція" Натхнення "в честь канадців, які допомагають в боротьбі з поширенням коронавірусу.
Нагадаємо, у Литві розбився літак АН-2, загинули дві людини.