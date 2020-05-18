У Канаді розбився військовий літак

"Канадським королівським ВПС стало відомо про те, що літак канадських сил The Snowbirds зазнав аварії в околицях Камлупс, Британська Колумбія. Наша першочергова задача зараз - визначити стан особового складу і допоміжного персоналу аварійних служб", - йдеться в повідомленні.

Як повідомив телеканал Global News, в результаті аварії загинула жінка, яка знаходила в літаку. Пілоту вдалося катапультуватися: він приземлився на дах одного з будинків.

Літак розбився майже відразу після зльоту.

За інформацією CBC, команда брала участь в турі "Операція" Натхнення "в честь канадців, які допомагають в боротьбі з поширенням коронавірусу.

Нагадаємо, у Литві розбився літак АН-2, загинули дві людини.