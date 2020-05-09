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У Литві розбився літак АН-2, загинули дві людини

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 травня. УНН. Сьогодні о 14:27 у Вільнюському районі Литви впав літак АН-2. Загинули двоє людей. Про це повідомляє УНН з посиланням на Delfi.

У Литві розбився літак АН-2, загинули дві людини

На місце події виїхали пожежні-рятувальники, лікарі і поліція. Департамент поліції уточнив, що біля села Кена, в полях, впав літак АН аероклубу ім. С.Дарюса і С.Гіренаса. Під час інциденту загинули двоє чоловіків.

Один з членів аероклубу повідомив, що обидва загиблих - не новачки. Один з них був дуже досвідченим пілотом. Причина трагедії з'ясовується.

Один із загиблих - учасник міжнародних чемпіонатів вищого пілотажу Дональдас Блейфертас. У 2016 році він отримав срібний знак відмінності майстра вищого пілотажу міжнародного класу. Чоловік був і чемпіоном змагань з вищого пілотажу Литви.

У суботу Блейфертас летів з громадянином Італії. Чоловік, за наявними даними, приїхав з подругою, яка чекала на його на землі.

Нагадаємо, у Болівії шестеро людей загинули під час аварії літака ВПС.

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