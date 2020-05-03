У Болівії шестеро людей загинули під час аварії літака ВПС
Київ • УНН
КИЇВ. 3 травня. УНН. Шестеро людей загинули в суботу в результаті падіння невеликого літака, що належить ВПС Болівії. Про це повідомила газета Pagina Siete, передає УНН.
Літак, що розбився в департаменті Бені, прямував в місто Санта-Крус. На борту перебували шість осіб - два пілоти і чотири пасажири з Іспанії, яких повинні були доставити в міжнародний аеропорт для повернення на батьківщину.
Як повідомило в Facebook Міністерство оборони Болівії, його глава Луїс Фернандо Лопес висловив співчуття сім'ям пілотів, які "загинули при виконанні своїх обов'язків".
Нагадаємо, на Філіппінах під час зльоту розбився літак із медиками.