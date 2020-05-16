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В Канаде авиакомпания из-за коронакризиса увольняет около 20 тыс. работников

Киев • УНН

 • 20743 просмотра

КИЕВ. 16 мая. УНН. Авиакомпания "Air Canada" сократит около 20 тыс. работников из-за последствий кризиса, вызванного коронавирусной пандемией и спадом туристической отрасли. Об этом сообщает CBC, информирует УНН.

В Канаде авиакомпания из-за коронакризиса увольняет около 20 тыс. работников

"Air Canada планирует сократить часть своих работников минимум вдвое, поскольку пандемия COVID-19 продолжает вызывать хаос в области авиаперевозок", - говорится в сообщении.

Отмечается, что начиная с 7 июня, "примерно 50 - 60%" из 38 000 работников компании будут уволены.

"Мы считаем, что около 20 тысяч человек уволят", - приводит сообщение компании издание.

Такие действия в Air Canada считают попыткой начала восстановления авиакомпании от последствий кризиса, который нанес удар по туристической отрасли и убытки компании, которые составляют примерно 22 млн долларов в сутки.

Как сообщалось ранее в УНН, президент Франции Эммануэль Макрон признал ошибку реформирования здравоохранения.

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