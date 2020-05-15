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Макрон визнав помилку реформування охорони здоров’я

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 травня. УНН. Президент Франції Емманюель Макрон визнав помилку в стратегії реформи охорони здоров’я, розпочатої два роки тому. Він звернувся до медичної спільноті і співгромадян під час відвідування 15 травня паризької лікарні Пітьє-Сальпетрієр, передає УНН із посиланням на “Радіо Свобода”.

Макрон визнав помилку реформування охорони здоров’я

На зустрічі з главою держави медики нагадали йому про обіцянку, виголошену наприкінці березня. Тоді Макрон обіцяв “великі інвестиції в охорону здоров’я і переоцінку оплати праці в системі французьких медичних установ”.

“Необхідно покласти край цьому зубожінню” лікарняної системи, визнав президент Франції і підтвердив, що міністерство охорони здоров’я веде “термінову роботу” з розробки плану інвестицій, повідомляє “Міжнародне французьке радіо”.

15 травня уряд Франції опублікував спеціальний указ про виплату працівникам французьких лікарень одноразової премії за роботу за умов епідемії. У 40 департаментах країни, які найбільше постраждали від епідемії COVID-19, вони отримають по 1500 євро. Розмір премії для медиків у решті лікарень країни складе 500 євро.

Співробітники лікарень отримають ці одноразові виплати наприкінці травня або в червні. Преміальні виплати звільнені від сплати податків і внесків соціального страхування.

Нагадаємо, з 11 травня у Франції послабили суворі карантинні обмеження, що були введенні через коронавірус.

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