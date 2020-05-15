Макрон признал ошибку реформирования здравоохранения
Киев • УНН
КИЕВ. 15 мая. УНН. Президент Франции Эммануэль Макрон признал ошибку в стратегии реформы здравоохранения, начатой два года назад. Он обратился к медицинской общественности и сограждан во время посещения 15 мая парижской больницы Питье-Сальпетриер, передает УНН со ссылкой на “Радио Свобода”.
На встрече с главой государства медики напомнили ему об обещании, которое он произнес в конце марта. Тогда Макрон обещал “большие инвестиции в здравоохранение и переоценку оплаты труда в системе французских медицинских учреждений”.
“Необходимо положить конец этому обнищанию” больничной системы, признал президент Франции и подтвердил, что министерство здравоохранения ведет “срочную работу” по разработке плана инвестиций, сообщает “Международное французское радио”.
15 мая правительство Франции опубликовало специальный указ о выплате работникам французских больниц единовременной премии за работу в условиях эпидемии. В 40 департаментах страны, наиболее пострадавших от эпидемии COVID-19, они получат по 1500 евро. Размер премии для медиков в остальных больницах страны составит 500 евро.
Сотрудники больницы получат эти единовременные выплаты в конце мая или в июне. Премиальные выплаты освобождены от уплаты налогов и взносов социального страхования.
Напомним, с 11 мая во Франции ослабили строгие карантинные ограничения, что были введенные из-за коронавируса.