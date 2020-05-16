У Канаді авіакомпанія через коронакризу звільняє близько 20 тис. працівників
Київ • УНН
КИЇВ. 16 травня. УНН. Авіакомпанія "Air Canada" звільнить близько 20 тис. працівників через наслідки кризи, спричиненої коронавірусною пандемією і спадом туристичної галузі. Про це повідомляє CBC, інформує УНН.
"Air Canada планує скоротити частину своїх працівників щонайменше вдвічі, оскільки пандемія COVID-19 продовжує спричиняти хаос у галузі авіаперевезень", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що починаючи з 7 червня, "приблизно 50 - 60%" із 38 000 працівників компанії будуть звільнені.
"Ми вважаємо, що близько 20 тисяч людей звільнять", - наводить повідомлення компанії видання.
Такі дії у Air Canada вважають спробою початку відновлення авіакомпанії від наслідків кризи, яка нанесла удар по туристичній галузі і збитки для компанії, які становлять приблизно 22 млн доларів на добу.
Як повідомлялося раніше в УНН, президент Франції Еммануель Макрон визнав помилку реформування охорони здоров’я.