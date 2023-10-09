В Камеруне из-за прорыва дамбы погибли по меньшей мере 28 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 9 октября. УНН. В столице Камеруна, которая находится в Центральной Африке, из-за прорыва дамбы погибли по меньшей мере 28 человек. Об этом пишет Reuters, передает УНН.
Детали
В столице Камеруна Яунде после сильных дождей прорвало дамбу. Вода унесла жизни не менее 28 человек. Однако местные власти прогнозируют, что количество погибших еще возрастет.
Дамба, построенная еще при колонизации, дала трещину около 16:00 в воскресенье 8 октября. Эта плотина держала воду небольшого озера. После прорыва она хлынула вниз по крутому склону холма в районе Мбанколо.
Поток воды смыл значительную часть холма, вырывая при этом с корнями немало банановых деревьев, и разрушая дома находившиеся по склону внизу. В настоящее время идет поисково-спасательная операция. Людей ищут среди сломанных деревьев, обломков от домов и гофрированного металла.