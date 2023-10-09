У Камеруні через прорив дамби загинуло щонайменше 28 людей

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У столиці Камеруну Яунде після сильних дощів прорвало дамбу. Вода забрала життя щонайменше 28 людей. Однак, місцева влада прогнозує, що кількість загиблих ще зросте.

Дамба, що була побудована ще за часів колонізації, дала тріщину близько 16:00 у неділю 8 жовтня. Ця гребля тримала воду невеликого озера. Після прориву вона хлинула вниз по крутому схилу пагорба в районі Мбанколо.

Потік води змив значну частину пагорба, повиривавши при цьому з корінням чимало бананових дерев, та зруйнувавши будинки що знаходились по схилу внизу. Нині триває пошукова-рятувальна операція. Людей шукають серед зламаних дерева, уламків від будинків і гофрованого металу.