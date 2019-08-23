В Калифорнии поезд сошел с рельсов, более 20 пострадавших
Киев • УНН
КИЕВ. 23 августа. УНН. Более двух десятков человек получили травмы в результате того, что поезд сошел с рельсов в Северной Калифорнии в США. Об этом сообщает УНН со ссылкой на AP.
Капитан отделения пожарной охраны Сакраменто Кит Уэйд рассказал, что 27 человек получили травмы, в том числе 13 человек перевезены в больницу. По его словам, остальных пациентов лечили на месте происшествия и отпустили.
Также он добавил, что впервые за свои 19 лет на работе увидел аварию на железнодорожном пути с таким большим количеством травмированных.
Причина инцидента расследуется.
Напомним, что в Украине поезд задержался в пути из-за травмы женщины на путях.