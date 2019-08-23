У Каліфорнії потяг зійшов з рейок, понад 20 постраждалих
Київ • УНН
КИЇВ. 23 серпня. УНН. Понад двох десятків людей отримали травми внаслідок того, що потяг зійшов з рейок в Північній Каліфорнії у США. Про це повідомляє УНН із посиланням на AP.
Капітан відділення пожежної охорони Сакраменто Кіт Вейд розповів, що 27 людей отримало травми, у тому числі 13 людей перевезені до лікарні. За його словами, решту пацієнтів лікували на місці події та відпустили.
Також він додав, що вперше за свої 19 років на роботі побачив аварію на залізничному шляху з такою великою кількістю травмованих.
Причина інциденту розслідується.
Нагадаємо, що в Україні потяг затримався у дорозі через травмування жінки на коліях.