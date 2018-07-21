В Калифорнии четырехлетний ребенок случайно застрелил своего брата

Инцидент произошел утром 20 июля. Не уточняется, как именно ребенку удалось взять пистолет. Полиция устанавливает причины происшествия.

В середине июня двое детей и двое взрослых пострадали при стрельбе в детской стоматологической клинике в городе Вестминстер, штат Колорадо. Неизвестный открыл огонь по людям, а затем скрылся на черном автомобиле Toyota.

Как сообщал УНН, в городе Эребру на юге Швеции произошла стрельба, сообщало издание Aftonbladet со ссылкой на заявление представителя полиции. В результате пострадали три человека.