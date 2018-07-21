У Каліфорнії чотирирічна дитина випадково застрелила свого брата
Київ • УНН
КИЇВ. 21 липня. УНН. Чотирирічна дитина випадково вистрілила з пістолета і вбила свого дворічного двоюрідного брата в місті Маской в американському штаті Каліфорнія. Про це йдеться в Twitter шерифа округу Сан-Бернандіно, інформує УНН.
Інцидент стався вранці 20 липня. Не уточнюється, як саме дитині вдалося взяти пістолет. Поліція встановлює причини події.
В середині червня двоє дітей і двоє дорослих постраждали при стрілянині у дитячій стоматологічній клініці в місті Вестмінстер, штат Колорадо. Невідомий відкрив вогонь по людям, а потім зник на чорному автомобілі Toyota.
Як повідомляв УНН, у місті Еребру на півдні Швеції сталася стрілянина, повідомляло видання Aftonbladet з посиланням на заяву представника поліції. В результаті постраждали три людини.