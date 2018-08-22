В Кагарлыкской колонии выявлены многочисленные нарушения
Киев • УНН
КИЕВ. 22 августа. УНН. Прокуратура Киевской области выявила многочисленные нарушения в Кагарлыкской исправительной колонии №115, передает УНН со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Киевской области.
По информации пресс-службы, в ходе проверки в Кагарлыкской колонии выявлены нарушения прав осужденных на медико-социальное и материально-бытовое обеспечение.
"Да, есть факты допуска осужденных к работе в столовой учреждения без прохождения ими необходимых медицинских осмотров, необеспечение осужденных надлежащими условиями проживания, нарушения в учреждении противопожарного и природоохранного законодательства", - отметили в прокуратуре.
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Также, как сообщили в ведомстве, выявлены случаи незаконного применения к осужденным мер взыскания, необеспечение проведения с ними надлежащей социально-воспитательной работы, а также нарушения по изъятию у осужденных запрещенных предметов - мобильных телефонов.
Несмотря на это, отметили в пресс-службе, прокуратура предоставила указание об устранении указанных и других выявленных по результатам проверок нарушений, которые находятся на рассмотрении.
Напомним, в государственном учреждении "Кировоградская исправительная колония №6" обнаружили факты жестокого обращения с осужденными.