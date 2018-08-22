У Кагарлицькій колонії виявлені численні порушення
Київ • УНН
КИЇВ. 22 серпня. УНН. Прокуратура Київської області виявила численні порушення у Кагарлицькій виправній колонії №115, передає УНН з посиланням на прес-службу прокуратури Київщини.
За інформацією прес-служби, під час перевірки у Кагарлицькій колонії виявлено порушення прав засуджених на медико-соціальне та матеріально-побутове забезпечення.
"Так, наявні факти допуску засуджених до роботи в їдальні установи без проходження ними необхідних медичних оглядів, незабезпечення засуджених належними умовами проживання, порушення в установі протипожежного та природоохоронного законодавства", - зазначили у прокуратурі.
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Також, як поінформували у відомстві, виявлено випадки незаконного застосування до засуджених заходів стягнень, незабезпечення проведення із ними належної соціально-виховної роботи, а також порушення щодо вилучення у засуджених заборонених предметів – мобільних телефонів.
Зважаючи на це, наголосили у прес-службі, прокуратура надала вказівку про усунення зазначених та інших виявлених за результатами перевірок порушень, які перебувають на розгляді.
Нагадаємо, у державній установі "Кіровоградська виправна колонія №6" виявили факти жорстокого поводження з засудженими.