В кафе в центре Киева произошла перестрелка

По словам правоохранителей, к ним поступила информация о том, что в одном из пунктов питания, который находится на бульваре Леси Украины произошла стрельба.

"На месте происшествия предварительно было установлено, что в заведении отдыхали две компании лиц и в какой-то момент между ними возник конфликт, в ходе которого прозвучали выстрелы. После инцидента участники конфликта покинули место происшествия. Предварительно никто не пострадал", - рассказали в полиции.



Сейчас на месте работают следственно-оперативная группа, которая устанавливает обстоятельства происшествия.



Как сообщал УНН, вблизи торгового центра в Тернополе мужчина открыл стрельбу из салона автомобиля. Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Тернопольской области.