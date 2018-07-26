В кафе в центре Киева произошла перестрелка
Киев • УНН
КИЕВ. 26 июля. УНН. Сегодня в одном из заведений питания Печерского района Киева произошла стрельба. Об этом корреспонденту УНН сообщили в отделе коммуникации полиции города Киева.
По словам правоохранителей, к ним поступила информация о том, что в одном из пунктов питания, который находится на бульваре Леси Украины произошла стрельба.
"На месте происшествия предварительно было установлено, что в заведении отдыхали две компании лиц и в какой-то момент между ними возник конфликт, в ходе которого прозвучали выстрелы. После инцидента участники конфликта покинули место происшествия. Предварительно никто не пострадал", - рассказали в полиции.
Сейчас на месте работают следственно-оперативная группа, которая устанавливает обстоятельства происшествия.
Как сообщал УНН, вблизи торгового центра в Тернополе мужчина открыл стрельбу из салона автомобиля. Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Тернопольской области.