У кафе в центрі Києва сталася стрілянина
Київ • УНН
КИЇВ. 26 липня. УНН. Сьогодні в одному з закладів харчування Печерського району Києва сталася стрілянина. Про це кореспонденту УНН повідомили у відділі комунікації поліції міста Києва.
За словами правоохоронців, до них надійшла інформація про те, що в одному з закладів харчування, який знаходиться на бульварі Лесі України сталася стрілянина.
"На місці події попередньо було встановлено, що у закладі відпочивали дві компанії осіб і у якійсь момент між ними виник конфлікт, під час якого пролунали постріли. Після інциденту учасники конфлікту покинули місце події. Попередньо ніхто не постраждав", - розповіли у поліції.
Наразі на місці працюють слідчо-оперативна група, яка встановлюю обставини події.
Як повідомляв УНН, поблизу торгового центру в Тернополі чоловік почав стрілянину з салону автівки. Про це повідомили у відділі комунікації ГУНП у Тернопільській області.