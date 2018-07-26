У кафе в центрі Києва сталася стрілянина

За словами правоохоронців, до них надійшла інформація про те, що в одному з закладів харчування, який знаходиться на бульварі Лесі України сталася стрілянина.

"На місці події попередньо було встановлено, що у закладі відпочивали дві компанії осіб і у якійсь момент між ними виник конфлікт, під час якого пролунали постріли. Після інциденту учасники конфлікту покинули місце події. Попередньо ніхто не постраждав", - розповіли у поліції.



Наразі на місці працюють слідчо-оперативна група, яка встановлюю обставини події.



Як повідомляв УНН, поблизу торгового центру в Тернополі чоловік почав стрілянину з салону автівки. Про це повідомили у відділі комунікації ГУНП у Тернопільській області.