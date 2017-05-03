В Кабуле неподалеку от посольства США прогремел мощный взрыв

"Взрыв, который силовик на месте происшествия назвал терактом, также разрушил или сильно повредил несколько близлежащих гражданских автомобилей. Не было никакой оперативной информации о каких-либо жертв", - говорится в сообщении.

Также в сообщении отмечено, что взрыв произошел в районе расположенном недалеко от посольства США, в здании которого также находится офис миссии НАТО.