В Кабуле неподалеку от посольства США прогремел мощный взрыв
Киев • УНН
КИЕВ. 4 мая. УНН. Мощный взрыв прогремел в столице Афганистана неподалеку от посольства США, передает УНН со ссылкой на Reuters.
"Взрыв, который силовик на месте происшествия назвал терактом, также разрушил или сильно повредил несколько близлежащих гражданских автомобилей. Не было никакой оперативной информации о каких-либо жертв", - говорится в сообщении.
Также в сообщении отмечено, что взрыв произошел в районе расположенном недалеко от посольства США, в здании которого также находится офис миссии НАТО.