У Кабулі неподалік від посольства США прогримів потужний вибух

“Вибух, який силовик на місці події назвав терактом, також зруйнував або сильно пошкодив декілька прилеглих цивільних автомобілів. Не було ніякої оперативної інформації про будь-яких жертв”, — йдеться в повідомленні.

Також у повідомленні зазначено, що вибух стався в районі розташованому недалеко від посольства США, в будівлі якого також знаходиться офіс місії НАТО.